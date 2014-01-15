Полицейские и ветераны МВД проводят уроки Памяти

В рамках мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда и 77-й годовщины со дня разгрома Советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве сотрудники и ветераны отдела МВД России по Черниговскому району провели урок Памяти для учащихся общеобразовательной школы №8, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Черниговскому району.

С целью сохранения памяти о подвиге Советского народа, проявленного в те страшные годы, воспитания чувства патриотизма, долга и ответственности перед Отечеством, председатель Совета ветеранов ОВД Сергей Боженко и специалист по воспитательной работе Владимир Порва рассказали ребятам о значимых датах в истории нашей страны.

«2 февраля 1943 года – победа Красной армии в Сталинградской битве, положившей начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны и 27 января 1943 года - полное снятие блокады Ленинграда, которая продлилась 900 дней и ночей. Оборона города на Неве стала символом мужества и силы духа советского народа» - начал выступление Сергей Боженко.

Полицейские продемонстрировали ребятам фильм, основанный на реальных событиях тех лет, в котором подробно рассказано о подвиге и героизме советского солдата в битве под Сталинградом, о мужестве и силе духа несломленного народа, проявленном защитниками блокадного Ленинграда.

Школьникам рассказали о том, какое оружие советские солдаты использовали в военные годы, а также продемонстрировали оружие и спецсредства, которые находится на вооружении в отделе полиции в настоящее время.

Среди старшеклассников царила непередаваемая атмосфера единства, чувство глубокого уважения к памяти о тех, кто мужественно защищал Родину, порой ценою собственной жизни.

Ребята узнали, какой ценой удалось сломить сопротивление фашистов. Этот день стал счастливым и одновременно одним из самых скорбных, потому что каждый доживший до этого праздничного дня за время войны потерял родственников или друзей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]