9 октября станет новым днем воинской славы

Законом устанавливается новый день воинской славы России: 9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, сообщают «Вести:Приморье».

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Документом было предложено установить новый день воинской славы России: 9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

Битва за Кавказ – одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и сыгравшее важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны.

Как подчеркнула заместитель председателя ГД Ольга Тимофеева, «для нас, жителей кавказского региона, это очень важное событие». По ее словам, именно на Кавказе «во многом решался исход войны», отмечается на сайте ГД РФ.

«Больше года – 442 дня — шли кровопролитные бои. Фронт растянулся на тысячу километров, глубиной 800 км. По масштабу и значению битва за Кавказ была сопоставима со Сталинградской. Мы внесли эту битву в календарь воинской славы. По сути, мы восстановили историческую справедливость. Уже в этом году, 9 октября, мы сможем отметить победу на Кавказе как день воинской славы», — сказала депутат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]