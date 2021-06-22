«Пуля» в колесе авто «напрягла» жительницу Приморья
Жительница Приморья рассказала о ситуации, с которой ей пришлось столкнуться, сообщают «Вести:Приморье».
Так, женщина сфотографировала то, что в шиномонтажной мастерской достали из колеса ее машины. При этом отметив, что с такой проблемой к ним уже обращались. Владелица авто предположила, что это пуля.
Добрый вечер, хотелось бы узнать кому в колесе попадалась пуля? На шинке говорят что мы пятые с такой проблемой, что вообще происходит? - задается вопросом подписчица паблика Марка Чернослива.
Однако приморцы в комментариях паблика успокоили ее, объяснив, что она сильно ошибается.
«А где вы сдесь увидили пулю? Это болт крепления лежачих полицейских».
«Эммм. А каким боком это вообще пуля? Больше похоже на сапожные гвозди. И поверьте, пуля бы не застряла в покрышке. Вышла бы вместе с куском литья».
Напомним, в Приморье
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.