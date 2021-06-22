«Пуля» в колесе авто «напрягла» жительницу Приморья

Жительница Приморья рассказала о ситуации, с которой ей пришлось столкнуться, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина сфотографировала то, что в шиномонтажной мастерской достали из колеса ее машины. При этом отметив, что с такой проблемой к ним уже обращались. Владелица авто предположила, что это пуля.

Добрый вечер, хотелось бы узнать кому в колесе попадалась пуля? На шинке говорят что мы пятые с такой проблемой, что вообще происходит? - задается вопросом подписчица паблика Марка Чернослива.

Однако приморцы в комментариях паблика успокоили ее, объяснив, что она сильно ошибается.

«А где вы сдесь увидили пулю? Это болт крепления лежачих полицейских».

«Эммм. А каким боком это вообще пуля? Больше похоже на сапожные гвозди. И поверьте, пуля бы не застряла в покрышке. Вышла бы вместе с куском литья».

Напомним, в Приморье

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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