Выезд с Русского острова заблокирован из-за ДТП

Массовая авария произошла на выезде с Русского острова. Водители готовятся к тому, что стоять в пробке придется очень долго, сообщают «Вести:Приморье».

Скорее всего, как минимум три машины оказались в «переделке». Огромное количество машин уже стоит. Планы нарушены. Подробности произошедшего ДТП уточняются. Из-за аварии движение перед Русским мостом заблокировано.

Выезд с Русского острова заблокирован, перед мостом ДТП,

пишет автор поста в паблике dps_vl.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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