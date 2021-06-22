Выезд с Русского острова заблокирован из-за ДТП
Массовая авария произошла на выезде с Русского острова. Водители готовятся к тому, что стоять в пробке придется очень долго, сообщают «Вести:Приморье».
Скорее всего, как минимум три машины оказались в «переделке». Огромное количество машин уже стоит. Планы нарушены. Подробности произошедшего ДТП уточняются. Из-за аварии движение перед Русским мостом заблокировано.
Выезд с Русского острова заблокирован, перед мостом ДТП,
пишет автор поста в паблике dps_vl.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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