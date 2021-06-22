«Восточный Порт» почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Сотрудники компании АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт» сегодня традиционно присоединились к масштабной акции памяти, ежегодно проводимой в России 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу компании.

Самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны началась ровно 80 лет назад и продолжалась 1418 дней и ночей. Советский Союз потерял в ней около 27 миллионов человек.

Утром 22 июня портовики-«восточники» и волонтёры Фонда возложили во Врангеле цветы к Мемориалу памяти погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель главы Находкинского городского округа Герман Краснощёков, директор Дома культуры посёлка Врангель, член Попечительского Совета Фонда «Восточный Порт» Дмитрий Борода, представители руководства стивидорной компании.

В этот же день, в рамках акции памяти, портовики продолжили славную традицию, заложенную минувшим летом – в год юбилея Великой Победы. В акватории залива Находка на палубе одного из буксиров «Восточного Порта» в память о моряках-дальневосточниках, погибших в годы Второй мировой войны, прошёл митинг с участием членов экипажа судна и сотрудников «наземных» подразделений предприятия. Под звуки метронома на воду был спущен траурный венок и состоялась минута молчания.

Компания АО «Восточный Порт» ежегодно принимает участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной и советско-японской войн. Вместе с земляками, в Находке и Врангеле, работники Порта идут в одном строю в колоннах «Бессмертного полка», скорбят о миллионах погибших и отмечают День Великой Победы. В этом году, благодаря поддержке АО «Восточный Порт», праздник 9 Мая прошёл во Врангеле на самом высоком уровне. В канун Дня Победы центральные магистрали и улицы микрорайона украсили штандарты с праздничной символикой, а на главной площади силами градообразующего предприятия АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт» была смонтирована сцена с экраном и трибуной. В парке Победы портовики установили величественные флажные конструкции и реставрировали аллею из светящихся в темноте рубиново-красных звёзд, созданную «Восточным Портом» в минувшем году к празднованию 75-летия Победы.

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]