Приморский край готовится к проведению военно-технического форума «Армия-2021»

Командование 5-й общевойсковой армии ВВО, совместно с администрацией субъектов РФ, приступило к подготовке форума «Армия-2021» в Уссурийске, Бикине, Сибирцево, Сергеевке, а также на главной площадке на территории полигона «Барановский» под руководством Командующего армией генерал-майора Алексея Подивилова.

Как сообщает "Вести: Приморье", для гостей форума впервые в городе Уссурийске будут показаны упражнения по армейской тактической стрельбе с использованием пневматических автоматов и пистолетов. Посетителям представится возможность ознакомиться с основными правилами выживания в различных экстремальных ситуациях, а также с особенностями программного обеспечения «Умный штаб» с применением искусственного интеллекта.

На территории штаба армии, помимо демонстрации исторических и современных единиц вооружения, будет представлена новая экспозиция военно-полевого музея от русского географического общества «Археологическое наследие». Все мероприятия будут сопровождаться выступлениями творческих-художественных коллективов и участников движения «Юнармия».

Масштабность военно-технического форума «Армия-2021» на территории Приморья будет увеличена в два раза по сравнению с 2019 и 2020 годами. Всего на тематических площадках будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая образцы не так давно поступившие в воинские части 5 армии, дислоцированные в Приморском крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]