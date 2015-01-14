Сирийским методикам ведения боя обучили приморских военнослужащих

В Приморской общевойсковой армии ВВО состоялись сборы с командирами батальонов и их заместителями, — передают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы ВВО.

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Приморского и Хабаровского краев, состоялись учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями. Занятия прошли под руководством командующего объединением генерал-майора Олега Цекова.

Основными целями сборов являлись проверка уровня профессиональной подготовленности каждого офицера и повышение уровня методического мастерства. Командирам и заместителям показаны разные методики проведения занятий по боевой подготовке, а также новые подходы к ведению боя, основанные на опыте, полученном в Сирийской Арабской республике.

На Бикинском полигоне офицеры сдали зачеты, выполнили упражнения по вождению гусеничных и колесных машин, а также упражнения стрельб из стрелкового оружия, вооружения недавно поступивших танка Т-80 и боевых машин БМП-2.

Проведенные сборы показали высокий уровень профессиональной выучки подготовленности офицеров командного звена батальонов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]