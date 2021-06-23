Во Владивостоке прорвало теплотрассу во время гидравлических испытаний

Утром в среду, 23 июня, в ходе гидравлических испытаний на улице Спортивной прорвало теплотрассу. Вода быстро затопила улицу, образовались лужи, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Специалисты АО «ДГК» уже прибыли на место и устраняют порыв.

Утром улица Спортивная от дома № 9 до автобусной остановки «Спортивная» оказалась затоплена водой. В пресс-службе АО «ДГК» сообщили, что порыв произошёл на их сетях.

«Повреждение магистральной теплотрассы на улице Спортивной – итог проведения гидравлических испытаний. В данный момент специалисты Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») уже приступили к ремонтным работам. Напомним, правила технической эксплуатации тепловых сетей приписывают проведение гидравлических испытаний для проверки трубопроводов на плотность и прочность. Цель данных мероприятий – выявить слабые участки на теплосетях после завершения ОЗП и оперативно произвести ремонтные работы, чтобы обеспечить бесперебойное прохождение следующего отопительного сезона. В данном случае такой участок был обнаружен и подлежит ремонту», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, с 15 июня во Владивостоке проходит четвёртый этап гидравлических испытаний. Энергетики проверяют на прочность Голдобинскую теплотрассу. Горячая вода должна вернуться в дома жителей Первомайского района 28 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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