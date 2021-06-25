Теперь только так: «ДЭК» сделала заявление для приморцев

Важное объявление для жителей Приморского края, в квартирах и домах которых установлены приборы учета потребления горячей воды, сделала «ДЭК», сообщают «Вести:Приморье».

Уважаемые клиенты! В рамках развития сервиса услуг и программы по защите персональных данных клиентов с 1 июля 2021 г. ПАО «ДЭК» прекращает прием показаний приборов учета на сайте без регистрации. Показания будут приниматься в Личном кабинете клиента. Показания принимаются с 20 по 25 число ежемесячно, круглосуточно, без праздников, выходных и очередей. Чтобы передать показания, войдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь в системе.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, что в крае начнутся массовые отключения электричества должников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]