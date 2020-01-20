Дальэнергосбыт принимает показания приборов учета

Филиал ПАО «ДЭК» Дальэнергосбыт с 20 января начал принимать показания приборов учета электроэнергии и горячей воды. Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, для удобства потребителей разработан ряд интерактивных сервисов.

Наиболее быстрыми способами информирования энергетиков являются передача данных на сайте компании на странице www.dvec.ru/pokazaniya/ (без регистрации), в «Личном кабинете», через бесплатное мобильное приложение и по SMS на номер 8-924-234-4000 в формате «номер лицевого счёта – пробел – номер счётчика – пробел – текущие показания счётчика». При этом важно указывать номер лицевого счёта и прибора учёта в соответствии с данными квитанции.

Также возможен автоматизированный приём показаний приборов учёта, который обеспечивает обработку обращений клиентов по телефону контакт-центра: 8-800-100-3-777 и по телефону 8 (423) 245-78-80 при условии выбора пункта «передача показаний» в голосовом меню. Теперь для передачи показаний одновременно и по электроэнергии, и по горячей воде клиенту необходимо назвать только один номер лицевого счёта, который находится в выделенной рамке в верхней части Единого платежного документа.

При использовании данных электронных сервисов показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать сведения о количестве потреблённых коммунальных ресурсов в любое время суток одновременно большому количеству клиентов.

Более подробную информацию о способах передачи показаний можно узнать на сайте www.dvec.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]