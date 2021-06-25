Медработника поликлиники во Владивостоке прославили в Сети
В одной из поликлиник города Владивостока работает человек, должность которого ввела в замешательство многих пациентов, кто прошел мимо кабинета и обратил внимание на объявление, расположенное на двери, сообщают «Вести:Приморье».
В объявлении было указано: «медицинская брат» и, вероятно, часы приема и перечень документов, которые при себе должен иметь пациент.
Скорее всего, в стандартной форме объявления при заполнении никто не обратил внимание на правила русского языка.
Так, благодаря ошибке того, кто печатал объявление, в поликлинике появилась еще одна ставка.
Приморцы в комментариях паблика dpskontrol_125rus с юмором отнеслись к ситуации.
«Может они просто недописали Медицинская братВА».
«Это ладно. Я в на Алтае в санатории был так там вообще был медицинская сестра Эдуард».
«Напомнило сцену из Простоквашино, когда писать начал кот, а дописал Шарик».
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