Медработника поликлиники во Владивостоке прославили в Сети

В одной из поликлиник города Владивостока работает человек, должность которого ввела в замешательство многих пациентов, кто прошел мимо кабинета и обратил внимание на объявление, расположенное на двери, сообщают «Вести:Приморье».

В объявлении было указано: «медицинская брат» и, вероятно, часы приема и перечень документов, которые при себе должен иметь пациент.

Скорее всего, в стандартной форме объявления при заполнении никто не обратил внимание на правила русского языка.

Так, благодаря ошибке того, кто печатал объявление, в поликлинике появилась еще одна ставка.

Приморцы в комментариях паблика dpskontrol_125rus с юмором отнеслись к ситуации.

«Может они просто недописали Медицинская братВА».

«Это ладно. Я в на Алтае в санатории был так там вообще был медицинская сестра Эдуард».

«Напомнило сцену из Простоквашино, когда писать начал кот, а дописал Шарик».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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