Объявление девушки в Сети «взбудоражило психику» приморцев

В Приморье девушка в одном из пабликов разместила объявление, которое обратило на себя внимание и сильной, и красивой половины человечества, сообщают «Вести:Приморье».

Так, девушка рассказала, что не запомнила номер автомобиля, в котором находился, по всей вероятности, понравившейся ей парень. Она решила описать марку машины, в надежде, что тот, к кому обращен вопрос в паблике dpskontrol_125rus, откликнется.

В комментариях жители края предположили, это «оригинальный» способ знакомства может привести к непредвиденному. А именно - мужчина, которым заинтересовалась девушка, вдруг окажется женат. Последствия таких знакомств разные. И каждый, вероятно, уже придумал «свою» картину отношений. Другие, напротив, предположили, было ДТП, виновник скрылся. Есть вероятность, что опубликовав такое объявление, можно найти его.

«Все владельцы чёрных форестеров , гордо поднялись и с походкой как минимум императора всея Руси. Поперлись к зеркалу».

«Хорошо что номер не запомнила, вдруг он женат».

«У моего мужа черный форестер. Но мне он тоже нравится (и муж, и форестер».

«А что уже больше схема "мою машину притерли, выйди на связь, а не то фото передам в гибдд? - не работает?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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