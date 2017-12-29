«Мамочка с чувством юмора» нашла оригинальный способ найти невесту 31-летнему сыну

В одном из пабликов появилось интересное объявление, прочитав которое, хочется улыбнуться, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в объявлении было указано, что «Мальчик 31 года ищет няню 25-35 лет для вечерних прогулок. Он веселый, общительный, послушный и красивый. У него есть машина и работа. Вопрос ЗАГСа может быть рассмотрен. В дополнение ко всему вышеперечисленному приложением к «мальчику» идет добрая и веселая свекровь».

Многие в комментариях решили, что на такое предложение нужно быстро откликнуться, ведь столько положительных качеств в одном человеке встречается крайне редко.

Другие предположили, что такие «мальчики» очень придирчивы в выборе, поэтому и до сих пор его мама никому не стала свекровью.

«Веселая и добрая свекровь»... очень важная информация», «У меня таких трое....мальчиков. только няни все пьющие да гулящие», «Звоните !!! Буду баловать вашего мальчика выпечкой ))) как бонус. Но жить будем отдельно от вас!», «31 год, маму достал».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]