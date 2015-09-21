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Незнакомка с чипсами и жевательной резинкой разбила сердце робкому приморцу

Незнакомка с чипсами и жевательной резинкой разбила сердце робкому приморцу

Источник фото: pixabay.com

В одном из приморских пабликов было опубликовано объявление, на которое обратили внимание огромное число пользователей, сообщают «Вести:Приморье».

Так, из объявления стало ясно, парень разыскивает девушку, которую случайно увидел у кассы в одном из супермаркетов. Чтобы ее отыскать, он решил обратиться к ней через соцсети. Прочитав объявление, хочется сказать, - это крик о помощи. Любовь с первого взгляда, не иначе.

«Прошу откликнуться девушку. Вчера, 9 октября, около 19:30 в супермаркете ТЦ «Седанка-сити» на кассе самообслуживания я стоял позади вас и подсказывал вам, как правильно разобраться с покупкой. Вы покупали чипсы крабовые и жевательную резинку, были в клетчатом пальто и светлых кроссовках. Вы мне очень понравились, что после того, как вы ушли, сказав мне «спасибо», я позабыл как пользоваться кассой. Отзовитесь, пожалуйста. Очень хочу с вами познакомиться», — говорится в обращении парня.

«Побежала я покупать клетчатое пальто😊скоро вернусь)», «Что ж сразу то не познакомился, эх мужчины», «Возле кассы до сих пор стоишь?», «Это новый вид знакомства ? Уже много подобных постов видел. Типа я испугался, пусть сама пишет)», «Так мило», «Если она не знает как правильно купить чип в и жвачку вряд ли она умеет пользоваться телефоном», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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