Объявление о продаже кошки-дебилки повеселило пользователей

Пост в одном из приморских пабликов привлек к себе внимание огромное количество пользователей, сообщают «Вести:Приморье».

Так, автор указывает на опубликованное самым честным продавцом объявление. Объявление гласит, продается кошка-дебилка, а далее описывается ее характер и отношение к тем, кто рядом. Оказалось, кошка показывает, как можно жить в свое удовольствие.

Многие в комментариях пояснили, у них проживает точно такая же, с «ангельским» характером. Кто-то предположил, что сумму, за которую хотят продать кошку, нужно доплатить тому герою, кто решит откликнуться на это объявление.

«Все так, но наш еще дебильнее( Дерет не только диван, но и обои, шкафы. Грызет не только пальцы, но и провода, шнурки, обувь. Как-то сожрал завязку от купальника, думали придется оперировать. Врач колдовал с уколами, поили маслом, кое-как из попы вытащили. Срет периодичски в кровать, бывает и нассыт. Орет, как оглашенный противнючим голосом. Ест только определенный корм, от других нос воротит и т.д и т.п. Терпим, т.к. даром никому не нужен», «У нас такая же», «Это вместе с кошкой ещё и 5000 рублей дают?», «Правильно берите Мурзиков с улицы. Самые беспроблемные коты. Самые благодарные. Самые переданные», «Видимо родственница моей кошки», «У меня точно такая, еще и дерется», «За такую доплачивать нужно, чтобы забрали».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru