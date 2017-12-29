Объявление «для мужчин» взбудоражило умы «сильной» половины человечества

В одном из приморских пабликов появилось объявление, которое обращает на себя внимание мужчин, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в объявлении девушка предлагает приехать к одинокому мужчине и приготовить борщ за символическую плату. При этом указано, интимные услуги не приемлемы. В процессе приготовления борща девушка готова просто поболтать.

Жители Приморья бурно отреагировали на объявление. Многие отнеслись к такому позитивно.

«Могу прислать мужа, за 1000 р шикарную кастрюлю борща вам сварит», «Жаль я борщ готовить умею», «Шикарный вариант, ещё убраться в квартире за одно», «Я САМ ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ. И ЛУЧШЕ ВКУСНЕЕ МЕНЯ НЕ КТО НЕ ПРИГОТОВИТ», «Не плохая попытка, автор молодчина. Как выяснилось, мужчины у нас все отменные повора и этим их не удивишь. Дерзай дальше, попытка номер два?», «Автор, а омлет делаешь?», «А я не против если брутальный мачо приготовит мне плов на костре ещё и уберёт всё за собой», «Ну вот, а я думаю что сварить, пожалуй наварю я борща, у меня он всегда получается отменным, девчата, кого пригласить на дегустацию?», пишут в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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