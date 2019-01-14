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Вчера, 17:14

Супермужчина «под ковром» повеселил приморцев

Супермужчина «под ковром» повеселил приморцев

Источник фото: pixabay.com

В одном из приморских пабликов женщина опубликовала видео, которое вызывает улыбку и веру в силу мужчин, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на кадрах видно, на улице выпавший первый снег. Ковер висит на перекладине. Рядом стоит мужчина, в руках которого «орудие» для того, чтобы сделать ковер чистым. Вероятно, поверив в свои силы, мужчина представил себя супергероем и стал наносить удары по ковру ногами, будто настоящий каратист. Разгон, ноги и ... герой уже лежит на земле.

Скорее всего, именно в этот момент его и снимала на видео любящая жена. Герой!

«Попросила мужа выбить ковёр...Смотрю в окно...выбивает...40 лет мужику»,

описала ситуацию автор поста.

 

видео irecommend_vdk

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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