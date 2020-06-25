Приморские вороны показали мастерство фристайла
В одном из приморских пабликов опубликовано видео, которое вызывает улыбку, сообщают «Вести:Приморье».
«Вороны открыли сезон катания с горок. Птицы скатываются с крыши», пишет автор поста.
На кадрах видно, как вороны облюбовали одну из заснеженных крыш. Птицы превратили ее в большую горку. Птицы скатываются вниз, вероятно, получая при этом удовольствие. Затем падают вниз и, взлетая, вновь летят к вершине так называемой горы и продолжают веселиться.
«Круто, когда можно скатиться с горки, а обратно взлететь, а не вот эти человеческие забирания», «Ничто, как говорится, человеческое им не чуждо», «Умеют получать удовольствие в любых ситуациях», «Вот хитрые заразы», «Умнейшие существа», отметили в комментариях.
Ранее «Вести:Приморье» писали, ворон объявил войну таксистам Находки.
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