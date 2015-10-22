Поступок неадекватного деда на Land Cruiser обсуждают жители Приморья

В одном из приморских пабликов размещено видео, на кадрах которого видно, как мужчина с монтировкой в руках бьет по лобовому стеклу автомобиля женщины - автора видео, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на кадрах видно, далеко немолодой мужчина сначала подходит в машине женщины, бьет монтировкой по стеклу, при этом ругается. То, что он говорит, не слышно. Однако все эмоции отражены на его лице. Затем мужчина подходит со стороны водительского сиденья и наносит удар кулаком в стекло машины, продолжая ругаться. Затем садится в свой внедорожник и уезжает.

В салоне женщины слышны крики малыша. Вероятно, ребенок в сильном испуге, у него истерика.

В комментариях к паблику пишут, «Дед на Toyota Land Cruiser Prado напал с монтировкой на женщину с маленьким ребёнком, из-за того, что она его не пропустила».

«Просто женщина. Был бы мужик на месте женщины он бы сам себе засунул монтировку куда бы сказали», «Мне кажется, у каждого во дворе есть такой невменяемый дед», «А кто то говорит, что старость нужно уважать», «Покажите сначало предысторию», «Дед поступил неправильно 100% но и мамочка полюбому за речью не следила, справоцировала старого.», «Не зная сути не делайте поспешных выводов», «из жигулей он бы не вылез вообще», пишут в комментариях.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru