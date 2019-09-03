Водитель на «крузаке» вызвал гнев отдыхающей дамы: приморцы спорят о ситуации

В Артеме, возле села Ясное поступок водителя вызвал негатив у автора видео, опубликованного в Instagram dps_patrul, сообщают «Вести:Приморье».

Со слов автора видео - женщины, водитель Toyota Land Cruiser решил помыть свой автомобиль на берегу у речки, где в тот момент находились отдыхающие люди, в том числе и дети. Женщина демонстративно решила снять на видео поступок гражданина, обращая внимание на то, что так делать не стоит. При этом, дама комментирует видео, используя нецензурную лексику.

«Вчера, около села Ясное, за кневичами, мужчина мыл своего «коня» не смотря на то, что там купаются люди, дети. Да и вообще, мыть Машины в озёрах и водоемах запрещено. Но тут даже дело больше в человеческом отношении», пишет автор видео.

Отметим, правила и нормы поведения у водоемов прежде всего регламентируются соответствующим документом – Водным кодексом РФ, и в нем есть прямые запреты и на мойку, и даже на подъезд к берегу. Мужчина решил нарушить этот запрет.

Однако, сделать он это, скорее всего, планировал аккуратно. В руках держал небольшое ведерко и в воду не заезжал. После, не вступая в полемику с дамой, сел с машину и уехал.

Мнения людей комментариях разделились. Кто-то встал на сторону водителя авто, а кто-то решил, что так делать не стоит.

«Помыл мужик машину, смыл ту же грязь и пыль с той же дороги, которая над речкой!!! Дождем смывает с дорог в те же речки и озера ту же грязь!!!! Это нормально! А мужик так отдохнуть приехал- помыть машину! А тут дама с сигаретой и с детьми отдыхает!!!! Какой пример детям! С себя начни сначала! Стукачка!», «Вся вода с моек течет в ливневую канализацию со всей химией. А мужик видно же без химии грязь смыть решил, чтобы на дорогу нового не тащить».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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