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«Нежданчик» от авто с мигалками: водитель Land Cruiser 200 «уткнулся» в ДПС, проехав под кирпич (видео)

«Нежданчик» от авто с мигалками: водитель Land Cruiser 200 «уткнулся» в ДПС, проехав под кирпич (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке на улице Уборевича водитель Toyota Land Cruiser 200 решил поехать под «кирпич», сообщают «Вести:Приморье».

Водитель дорогого внедорожника, вопреки правилам и разуму, решил проехать под знак «Въезд запрещен».

Однако, скорее всего, он не ожидал, что навстречу ему попадется автомобиль сотрудников ДПС. Полицейские, естественно, остановили эту машину для выяснения обстоятельств.

«Мгновенная карма», «Братан, это фиаско!», «Больше он так делать не будет», «Не фартануло», «Да, не повезло малость», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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