Объявление на столбе повеселило знатоков русского языка

В Приморье в одном из пабликов местный житель опубликовал фото, которое сделал на улице города, сообщают «Вести:Приморье».

В объявлении было указано, компании требуется сотрудник. Точнее это звучит так: «Срочно. Требуется продавец мороженова в киоск». Многие, кто хоть немного знаком с правилами русского языка, отметили, слово написано неправильно. Именно это вызвало в паблике множество улыбок. Приморцы стали предлагать свои версии неправильного написания слов, которые видели в разных объявлениях.

Так, одна из подписчиков whatsapp «Вести:Приморье» рассказала о том, с какой ситуацией ей пришлось столкнуться. Девушка отметила, увидела, как на улице Фрунзе в Артеме мужчины расклеивали объявления. При чем делали это даже на знаках дорожного движения. Жительница города уточнила, мужчине пришлось встать на ограждение, которое было установлено вдоль дороги. Покачиваясь, он спешно намазывал клеем лист, при этом, покачиваясь, пытался удержать себя в равновесии. Лист с объявлением после нескольких минут все же был наклеен на знак ПДД, с обратной стороны. Так вот именно в этих объявлениях, в которых предлагали работу гражданам, девушка нашла ошибки в словах.

«Аплата здельная, или почясавая?».

«Богат и могуч русский язык!».

«И чтоб знания падежов было!».

«На ходоги с кепчуком».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]