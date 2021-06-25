«Красота из СССР» открылась жителям Приморья
В Уссурийске горожане обратили внимание на рекламу, которую когда-то нанесли на стекла одного из старых домов города, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике Марка Чернослива.
В комментариях горожане отметили, ностальгия накрыла тех, кто был знаком знает этот гастроном и то, что было изображено в качестве рекламы. Некоторые предложили способ, как сберечь «историю».
«Любила, приезжая в Уссурийск в отпуск, ходить в этот гастроном. Тот самый Советский. Везде были уже новомодные маркеты, а этот держался до последнего. Ностальгия».
«Огонь для винтажных фотосессий)».
«Окна начнут менять и уберут, жалко очень жалко».
«Пусть монтажники окон снимут окуратно и передадут в музей СССР на Радужном!».
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