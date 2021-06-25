«Красота из СССР» открылась жителям Приморья

В Уссурийске горожане обратили внимание на рекламу, которую когда-то нанесли на стекла одного из старых домов города, сообщают «Вести:Приморье».

В Старом центре Уссурийска, находящемся сейчас на реконструкции, убрали ларек, где традиционно продавали рыбу, и вскрылась такая красота. Честно говоря, не замечал эти росписи по стеклу, характерные для времен СССР, как раз из-за загораживавших их ларька и решеток, стоявших на окнах. Очень надеюсь, что советская реклама здесь так и останется и никто ее не сотрет. Ничего подобного в Уссурийске я не видел, или, может, просто не замечал, и где-нибудь еще остались не менее красочные витрины,

пишет автор поста в паблике Марка Чернослива.

В комментариях горожане отметили, ностальгия накрыла тех, кто был знаком знает этот гастроном и то, что было изображено в качестве рекламы. Некоторые предложили способ, как сберечь «историю».

«Любила, приезжая в Уссурийск в отпуск, ходить в этот гастроном. Тот самый Советский. Везде были уже новомодные маркеты, а этот держался до последнего. Ностальгия».

«Огонь для винтажных фотосессий)».

«Окна начнут менять и уберут, жалко очень жалко».

«Пусть монтажники окон снимут окуратно и передадут в музей СССР на Радужном!».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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