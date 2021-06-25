Новый поворот в трагической истории с утонувшим джипом

В Приморье предложили вознаграждение в несколько миллионов тому, кто предоставит достоверную информацию о причинах смерти молодого человека, машина которого утонула, упав с моста в реку Арсеньевка, и лицах, причастных к этому, сообщают «Вести:Приморье».

Данный пост, опубликованный в паблике dpskontrol_125rus, ставит под сомнение официальную версию трагедии. В качестве вознаграждения за неизвестную информацию предложено 3 млн. рублей (см. фото 2). Авторы сообщения ставят вопрос, как три девушки смогли (и успели!!) покинуть машину через небольшое заднее боковое стекло (см. фото 3), лопнувшее от удара, и почему не смогли спастись остальные две пассажирки и водитель Lexus.

Ранее «Вести:Приморье» рассказали в материале Виктории Шандыбиной "В Приморье "Лексус" рухнул с мостом в реку" о трагедии, произошедшей в апреле этого года в Приморье. Троим девушкам тогда удалось спастись. Тело еще одной пассажирки нашли чуть позже на заднем сиденье поднятого из воды джипа. Тело водителя было обнаружено в реке только через месяц после трагедии. Судьба пятой пассажирки неизвестна до сих пор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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