Количество парковочных мест в новостройках планируют уменьшить

Регионам следует пересмотреть в сторону уменьшения нормативы по обеспечению новостроек парковками. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководителями регионов о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства, сообщают «Вести:Приморье».

Одна из возможностей несколько снизить цены на жилье - уменьшить нормативы по обеспечению домов парковками, считает вице-премьер. В прошлом году право регулировать размеры парковок отдали регионам, однако пока никто им не воспользовался. При этом на одно парковочное места нужно в среднем 35 кв. м, что больше некоторых квартир, сказал вице-премьер, пишет «РГ». Это ложится в себестоимость жилья. "Никакая экономика строительства это не выдержит. И никакие дороги такого притока машин не выдержат. Очень прошу - пересмотрите свои подходы к нормативам", - обратился Хуснуллин к главам регионов. За последние десять лет на 19% сократился пассажиропоток в общественном транспорте, это опасная тенденция, сказал он, то есть люди все больше пересаживаются в автомобили. Однако строить новые дороги и ремонтировать существующие в таком объеме не удается. Региональные власти должны активно заниматься развитием общественного транспорта, иначе города встанут в пробках.

Мировой тренд, мимо которого не сможет пройти Россия, - развитие агломераций, рассказал Хуснуллин. Для этого предполагается создать институт пространственного развития. Сейчас генпланы соседних городов и регионов зачастую никак не связаны друг с другом.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Юрий Трутнев в Приморье на встрече с Олегом Кожемяко при обсуждении вопросов состояние дел в дальневосточной столице, включая реализацию ряда инфраструктурных проектов, обратил внимание на ситуацию с парковками в городе.

«К сожалению, реализация этих планов очень сильно затянута, за два года не состоялся проект по парковкам», уточнил Трутнев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]