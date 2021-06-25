«Об этом мечтали многие»: Известного водителя настигла карма

В Уссурийске местные жители обсуждают увиденное на дороге города, сообщают «Вести:Приморье».

Так, автомобиль Nissan Skyline приметного цвета и знакомого многим гражданам отправили на штрафстоянку. За что конкретно владелец авто получил такое наказание в паблике Марк Чернослива, не уточняется. Однако отмечается, что большое количество граждан вздохнули с облегчением.

В комментариях горожане рассказали о том, что знают данного автовладельца. Жители города объясняли это тем, что его "дрифт" надоел людям.

«Слава богу, знаменитый персонаж в городе, под окнами бы своих родителей повыделывался бы».

«А теперь на Металла приёмник это корыто , что бы суету не наводил».

«Наконец-то, карма настигла».

«Видел этого самого в городе, летал между полосами *** со своей дудки. Карма таки есть».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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