«Об этом мечтали многие»: Известного водителя настигла карма
В Уссурийске местные жители обсуждают увиденное на дороге города, сообщают «Вести:Приморье».
Так, автомобиль Nissan Skyline приметного цвета и знакомого многим гражданам отправили на штрафстоянку. За что конкретно владелец авто получил такое наказание в паблике Марк Чернослива, не уточняется. Однако отмечается, что большое количество граждан вздохнули с облегчением.
В комментариях горожане рассказали о том, что знают данного автовладельца. Жители города объясняли это тем, что его "дрифт" надоел людям.
«Слава богу, знаменитый персонаж в городе, под окнами бы своих родителей повыделывался бы».
«А теперь на Металла приёмник это корыто , что бы суету не наводил».
«Наконец-то, карма настигла».
«Видел этого самого в городе, летал между полосами *** со своей дудки. Карма таки есть».
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