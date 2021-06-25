Из СИЗО под домашний арест перевели экс-главу фонда капремонта Приморья

Во Владивостоке смягчили меру пресечения руководителю ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Андрею Горелову, которого подозревают в превышении должностных полномочий. В настоящее время он переведён из СИЗО под домашний арест, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Как рассказали в Первореченском районном суде, 16 июня было вынесено постановление в отношении Андрея Горелова. Согласно ему, мера пресечения о заключении экс-главы фонда капитального ремонта под стражу была изменена на домашний арест. С того момента он был освобождён из следственного изолятора. Мера пресечения будет действовать один месяц, в дальнейшем при необходимости следователи смогут ходатайствовать о её продлении. Расследование уголовного дела по части статьи за превышение должностных полномочий ещё продолжается.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, по подозрению в совершении преступления задержан директор ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Андрей Горелов. В СК РФ по Приморью отметили, с января по сентябрь 2020 года должностное лицо из личной заинтересованности вышло за пределы своих полномочий и оказало покровительство и способствовало успешной предпринимательской деятельности коммерческой организации, которая занималась реализацией элементов кровли и иных строительных материалов.

Данные действия повлекли нарушения принципа свободы предпринимательской деятельности, а также прав и законных и интересов другой коммерческой организации, которая являлась подрядчиком при проведении капремонта многоквартирного дома по улице Пушкина в Уссурийске. Все это выразилось в неполучение упомянутой организации оплаты в размере свыше 4,2 млн рублей за выполнение работ по капитальному ремонту указанного дома. Из-за неполучения средств организация своевременно не закупила стройматериалы для проведения капремонта другого многоквартирного дома в рамках заключенного контракта, были наложены штрафные санкции.

В настоящее время следователи провели обыски, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Напомним, ранее Андрей Горелов занимал должность мэра Находки. Но практически с момента его избрания представители Думы Находки требовали его отставки. Он покинул пост главы города в апреле 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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