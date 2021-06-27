И всё-таки колония: Экс-бухгалтера финансовой службы УМВД наказали за хищения в 5 млн

Экс-бухгалтер финансовой службы УМВД Приморья, похитившая 5 млн рублей, всё-таки поедет в колонию, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

Приморский краевой суд не пошёл по пути существенного снижения наказания для дамы в погонах, которая занималась мошенничеством целых 4 года.

Приморский краевой суд в июне 2021 г. оставил в силе приговор для Алёны Б., бывшего бухгалтера финансовой службы УМВД по Приморскому краю, которая получила реальный срок по статье за мошенничество в особо крупном размере.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено 17 июня 2020 г. Именно тогда были обнаружены махинации 45-летнего бухгалтера полицейского ведомства, которая излишне оплаченные пошлины граждан не возвращала адресатам, а присваивала себе, переводя их на банковскую карту своей матери-инвалида. Всего за четыре года такой деятельности, Алёна Б. похитила 5 млн рублей. В ходе следствия женщина признала вину, рассказала обо всех эпизодах преступной деятельности, была уволена со службы и помещена под стражу.

В апреле 2021 года судья Фрунзенского районного суда Владивостока Наталья Орлова приговорила экс-бухгалтера к двум годам лишения свободы, лишив специального звания «майор внутренней службы». Посчитав приговор излишне жёстким, осуждённая экс-сотрудница МВД обжаловала его.

В суде Алёна Б. заявила, что приговор для неё является излишне жёстким, обратила внимание на то, что является матерью-одиночкой, родственников, которые бы могли оформить опеку над ее несовершеннолетним сыном, не имеет, назначение наказания в виде лишения свободы негативно скажется на сыне, который не сможет продолжить обучение в энергетическом колледже и пройти летнюю практику. Сама она не сможет видеться и общаться с сыном. Находясь в колонии, она не сможет погашать долг. Просила применить положения ст. 73 УК РФ и назначить ей условное наказание.

Примкрайсуд, изучив обстоятельства дела, не нашёл оснований для серьёзного наказания, и «скостил» Алёне Б. всего 3 месяца тюремного срока. Придётся, всё-таки, посидеть…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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