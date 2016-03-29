Бухгалтер центра финансового обеспечения УМВД Приморья похитила 5 млн. рублей

Следственным отделом по Фрунзенскому району г. Владивостока следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бухгалтера центра финансового обеспечения УМВД России по Приморскому краю, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, с октября 2016 года по май 2020 года обвиняемая похитила денежные средства на общую сумму более 5 млн. рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению. Способ хищения, которым пользовалась бухгалтер, включал в себя подлог бухгалтерской отчетности и введение в заблуждение контролирующего круга лиц. Схема хищения денежных средств заключалась в том, что обвиняемая подготавливала заведомо ложные заявки в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю на возврат ошибочно уплаченных сумм государственной пошлины, указывая в заявке в реквизитах получателя банковский счет своей матери, которая не была осведомлена о преступных действиях дочери. Совершенным преступлением обвиняемая причинила ущерб Российской Федерации в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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