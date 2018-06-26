Новости Общество Экономика
Сегодня, 19:43

"Жажда" новых кроссовок затмила 16-летней девушке разум

"Жажда" новых кроссовок затмила 16-летней девушке разум

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней девушки, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, 12 июня 2020 года несовершеннолетняя,   находясь в гостях у подруги своей матери в квартире дома по улице Комсомольская в городе Большой Камень, решила похитить с банковской карты хозяйки жилища денежные средства. Обвиняемая,  воспользовавшись  тем, что взрослые были заняты общением,  взяла из сумки кошелек и карту, проследовала на улицу  к банкомату.  Зная пин-код карты, она умышленно осуществила операцию по выдаче наличных  на сумму свыше 15 000 рублей. На похищенные деньги обвиняемая купила себе новые кроссовки, а оставшаяся сумма была впоследствии изъята  сотрудниками правоохранительных органов и возвращена потерпевшей. В настоящее время ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме