"Жажда" новых кроссовок затмила 16-летней девушке разум
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней девушки, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета).
По версии следствия, 12 июня 2020 года несовершеннолетняя, находясь в гостях у подруги своей матери в квартире дома по улице Комсомольская в городе Большой Камень, решила похитить с банковской карты хозяйки жилища денежные средства. Обвиняемая, воспользовавшись тем, что взрослые были заняты общением, взяла из сумки кошелек и карту, проследовала на улицу к банкомату. Зная пин-код карты, она умышленно осуществила операцию по выдаче наличных на сумму свыше 15 000 рублей. На похищенные деньги обвиняемая купила себе новые кроссовки, а оставшаяся сумма была впоследствии изъята сотрудниками правоохранительных органов и возвращена потерпевшей. В настоящее время ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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