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Родители девушки обратились в полицию после визита парня к их дочке

Родители девушки обратились в полицию после визита парня к их дочке

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в краже с банковского счета, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

По версии следствия, 7 июня 2020 года  несовершеннолетний  обвиняемый, находясь в гостях у своей несовершеннолетней знакомой, воспользовался ее телефоном и тайно похитил с банковского счета  мамы последней денежные средства  в сумме 3 тысячи рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная  база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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