«Тимуровцы уже не те»: Пенсионер не по-детски попался на уловки подростков

Следственным отделом по г. Дальнегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 17 лет, сообщают «Вести:Приморье».

Они обвиняются в совершении преступления - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, отметили в СУ СК РФ по приморскому краю.

По данным следствия, в апреле 2020 года подростки подрабатывали на даче у 71-летнего жителя с. Каменка Дальнегорского городского округа. Пожилой человек недостаточно хорошо умел пользоваться своим мобильным телефоном и просил ребят проверить баланс его лицевого счета. Узнав, что на телефоне пенсионера установлено приложение мобильный банк и имеются деньги на банковском счете, злоумышленники решили похитить их. Несовершеннолетние, пользуясь телефоном потерпевшего, якобы для того, чтобы позвонить, а также оставленным без присмотра телефоном, переводами на различные суммы похитили с банковского счета потерпевшего более 65 тыс. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия обвиняемые сознались в содеянном и приняли меры к возмещению материального ущерба потерпевшему.

В настоящее время предварительное следствие окончено, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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