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Подросток украл деньги у собственной бабушки

Подросток украл деньги у собственной бабушки

Источник фото: pixabay.com

В Ханкайском районе завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, сообщают "Вести:Приморье".

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Он обвиняется в краже.

По версии следствия, 26 сентября 2019 года в Ханкайском районе 17-летний обвиняемый похитил с банковского счета своей бабушки деньги - в сумме 8 тыс рублей и распорядился ими по своему усмотрению, отметили в ведомстве.

Следствием собраны доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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