Жизнь мужчины оборвалась от руки сожительницы

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины — жительницы Артема. Она обвиняется в совершении убийства, сообщает "Вести: Приморье".

По версии следствия, 27 сентября 2019 года в доме на улице Державина в городе Артеме обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ножом в область шеи 31-летнему сожителю, который незадолго до этого избил ее. От полученного ранения потерпевший скончался, отметили в ведомстве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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