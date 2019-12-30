Два удара ножом на остановке, затем уехал в автобусе: Житель Артема ждет приговора суда

Следствием в Артеме завершено расследование уголовного дела в отношении не работающего 49-летнего жителя города, которого обвиняют в совершении убийства, то есть умышленном причинении смети другому человеку, сообщают «Вести:Приморье»

По версии следствия, в начале октября 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в районе остановки «Центральная» в г. Артеме, где он встретил незнакомого ему мужчину, у которого попросил закурить. Вероятно, ему показалось, что мужчина ответил ему грубо. Обвиняемый достал нож из кармана куртки и нанес мужчине удар в живот. Затем сел в автобус и уехал. От полученного колото-резанного ранения и развившейся вследствие этого обильной кровопотери 43-летний потерпевший скончался на месте происшествия, отметили в Су СК РФ по Приморскому краю.

По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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