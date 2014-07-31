Поджег, пытаясь успокоить: сын жестоко расправился с матерью

В Большом Камне завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей престарелой матери, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в ночь на 15 августа 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире дома по улице Усатого ЗАТО город Фокино, облил керосином 80-летнюю мать и поджег ее. Обвиняемый потушил пламя, однако женщина получила ожоги тела и вскоре скончалась. Как пояснил обвиняемый, он хотел таким образом успокоить мать, которая раздражала его своим скандальным поведением на почве алкоголизма.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в СУ СК РФ по Приморью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru