В Приморье охранник бара до смерти избил посетителя заведения

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Уссурийска, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, 21 августа 2019 годав 27-летний посетитель бара на улице Горького в Уссурийске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с охранником заведения. Выяснять отношения оппоненты вышли на площадку возле бара "Тигренок". В ход пошли кулаки. В результате охранник нанес не менее восми ударов по голове своему обидчику. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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