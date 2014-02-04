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В Приморье охранник бара до смерти избил посетителя заведения

В Приморье охранник бара до смерти избил посетителя заведения

Фото: Vostok.Today

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Уссурийска, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, 21 августа 2019 годав 27-летний посетитель бара на улице Горького в Уссурийске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с охранником заведения. Выяснять отношения оппоненты вышли на площадку возле бара "Тигренок". В ход пошли кулаки. В результате охранник нанес не менее восми ударов по голове своему обидчику. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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