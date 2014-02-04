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Житель Приморья до смерти избил своего знакомого

Житель Приморья до смерти избил своего знакомого

Фото: Без Табу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела  в отношении 50-летнего мужчины. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 10 ноября 2018 года в квартире дома по улице Лермонтова в поселке Трудовое города Владивостока между обвиняемым и 53-летним потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес множество ударов руками и ногами по голове и груди потерпевшего. Через несколько дней от полученных повреждений потерпевший скончался.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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