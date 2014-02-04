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Вчера, 20:15
 

Житель Артема превратил безобидный столовый прибор в смертельное оружие

Житель Артема превратил безобидный столовый прибор в смертельное оружие

Фото: farforhouse.ru


Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю   завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины. Орудием убийства выступил столовый прибор, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.

Мужчина   обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в августе 2019 года   в доме на улице Жамского в городе Артеме обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшим во время распития спиртных напитков нанес ему множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, а затем не менее одного удара металлическим половником по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база,  в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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