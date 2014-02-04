Житель Артема превратил безобидный столовый прибор в смертельное оружие
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины. Орудием убийства выступил столовый прибор, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, в августе 2019 года в доме на улице Жамского в городе Артеме обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшим во время распития спиртных напитков нанес ему множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, а затем не менее одного удара металлическим половником по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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