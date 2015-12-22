В Уссурийске охранник закусочной убил пьяного клиента

Голыми руками охранник в закусочной Уссурийска убил клиента. Пьяный посетитель спровоцировал конфликт и поплатился за это жизнью, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Следственный комитет.





Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).





По версии следствия, 21 августа 2019 года на площадке возле бара на улице Горького в городе Уссурийске обвиняемый в ходе конфликта с 27-летним посетителем бара, нанес последнему не менее 8 ударов кулаками в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался. Причиной конфликта стало то, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с обвиняемым, который работал охранником заведения.





Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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