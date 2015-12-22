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Вчера, 22:08
 

В Уссурийске охранник закусочной убил пьяного клиента

В Уссурийске охранник закусочной убил пьяного клиента

Фото: primorsky.sledcom.ru

Голыми руками  охранник в закусочной Уссурийска убил клиента. Пьяный посетитель спровоцировал конфликт и поплатился за это жизнью, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Следственный комитет.


Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).


По версии следствия, 21 августа 2019 года на площадке возле бара  на улице Горького в городе Уссурийске обвиняемый  в ходе конфликта  с 27-летним посетителем бара,   нанес последнему не менее 8 ударов кулаками  в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался. Причиной конфликта стало то, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с обвиняемым, который работал охранником заведения.


Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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