В Уссурийске охранник закусочной убил пьяного клиента
Голыми руками охранник в закусочной Уссурийска убил клиента. Пьяный посетитель спровоцировал конфликт и поплатился за это жизнью, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Следственный комитет.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, 21 августа 2019 года на площадке возле бара на улице Горького в городе Уссурийске обвиняемый в ходе конфликта с 27-летним посетителем бара, нанес последнему не менее 8 ударов кулаками в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался. Причиной конфликта стало то, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с обвиняемым, который работал охранником заведения.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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