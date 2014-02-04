Приморец убил соседа, заподозрив его в краже продуктов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Артёма. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в октябре 2019 года в коридоре дома на улице Виноградная в городе Артёме 51-летний обвиняемый будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с соседом, которого он заподозрил в краже продуктов из квартиры, нанёс последнему множество ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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