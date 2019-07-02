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Приморец вступился за мать: теперь его ждет суд

Приморец вступился за мать: теперь его ждет суд

Источник фото: Pixabay

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 8 августа 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на крыльце дачного домика садоводческого некоммерческого товарищества  «Восток» Шкотовского района поссорился со своим 39-летним знакомым из-за грубого отношения последнего к своей матери. Потерпевший проигнорировал замечание. После этого, обвиняемый взял нож и нанес им удар в живот потерпевшего. От полученного ранения потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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