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Ревнивый дедушка с револьвером из Уссурийска ждет решения суда

Ревнивый дедушка с револьвером из Уссурийска ждет решения суда

Источник фото: pixabay.com

В Уссурийске завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство, сообщают "Вести:Приморье".

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 78-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемый, вооружившись револьвером «Наган», пришел в помещение на улице Ровная в городе Уссурийске произвел выстрел в 43-летнего потерпевшего. Раненый в живот и грудную клетку мужчина сумел скрыться, и ему была своевременно оказана медицинская помощь. Мотивом преступления личные неприязненные отношения, возникшие на почве ревности, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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