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Пьяная ссора с женщиной стоила ее сожителю жизни

Пьяная ссора с женщиной стоила ее сожителю жизни

Фото: b-g.by


Ссора, алкоголь, нож — 34-летняя жительница Новошахтинского забрала у своего мужчины нож и убила, — сообщили «Вестям: Приморье» в Следственном комитете ПК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 6 июля 2019 года в квартире дома по улице Советская в пгт. Новошахтинский обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим сожителем выхватила из его рук нож и нанесла им удар в область шеи потерпевшего. От полученной травмы  потерпевший скончался.  Женщина и мужчина давно злоупотребляли спиртными напитками, что способствовало агрессивному поведению и проявлению противоправных действий со стороны обоих. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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