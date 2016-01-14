Обвиняемый в убийстве приморец добавил себе статью за порванный протокол





Пьяная ссора привела к смерти. Протрезвев, обвиняемый в убийстве попытался помешать следствию, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование производству правосудия и производству предварительного следствия).

По версии следствия, и июле 2019 года в квартире дома на улице Советская на острове Попова в городе Владивостоке обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим 63-летним знакомым нанес последнему не менее 7 ударов ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался.

Кроме того, являясь обвиняемым по данному уголовному делу и, находясь в кабинете следственного изолятора при проведении очной ставки между свидетелем, изобличающего последнего в совершении убийства, сорвал замок отсекающей решетки. После этого, дождавшись выхода из следственного кабинета следователя, адвоката и свидетеля порвал протокол допроса свидетеля.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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