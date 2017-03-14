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Житель Приморья четыре дня хранил на балконе тело убитого знакомого

Житель Приморья четыре дня хранил на балконе тело убитого знакомого

Источник фото: СК РФ по Приморскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  завершено расследование уголовного дела в отношении  35-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 31 декабря 2019 года обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомого в квартире дома по улице Сафонова в городе  Владивостоке. Между ними возникла ссора из-за того, что обвиняемый оскорбил сожительницу потерпевшего. В ходе ссоры  потерпевший в ярости порезал обвиняемому ножом колено. Обвиняемый взял другой нож и нанес  из мести множество ударов ножом в голову и шею потерпевшего. От полученных ран потерпевший скончался. В новогоднее утро обвиняемый вынес тело на балкон квартиры, где оно пролежало до 4 января, пока ночью он не вынес его в на улицу и не сбросил в канаву за местной автостоянкой. Позже, в ходе проверки показаний на месте он сам показал следователям, где спрятал тело.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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