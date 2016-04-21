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Житель Приморья пытался уничтожить протокол допроса свидетеля жестокого преступления

Житель Приморья пытался уничтожить протокол допроса свидетеля жестокого преступления

Фото: ulyanovsk.express

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование производству правосудия и производству предварительного следствия).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в июле 2019 года в квартире дома на улице Советская на острове Попова в городе Владивостоке обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения  в ходе ссоры со своим 63-летним знакомым нанес последнему не менее 7 ударов ножом  в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался.

Кроме того, являясь обвиняемым по данному уголовному делу и, находясь в  кабинете следственного изолятора при проведении очной ставки между свидетелем, изобличающего последнего в совершении  убийства, сорвал замок  отсекающей решетки. После этого, дождавшись  выхода из следственного кабинета следователя, адвоката и свидетеля порвал протокол допроса свидетеля.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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