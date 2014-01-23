Четверо «смелых» малолеток изменили свою жизнь, связавшись с криминалом
Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении четырех несовершеннолетних, обвиняемых в нескольких угонах автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».
Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении четырех несовершеннолетних. Они обвиняется в угонов автомобилей.
По версии следствия, осенью 2019 года обвиняемые, желая покататься, угоняли припаркованные на придомовых территориях автомобили граждан. Так, ими были угнаны автомобили от домов улиц Добровольского, Никифорова, Коммунаров, 40 лет ВЛКСМ и 50 лет ВЛКСМ в городе Владивостоке.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.
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