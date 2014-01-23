Обвинили в недозволенном: полицейские УГРО в Артеме выбивали показания
В Артеме завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий, сообщает "Вести: Приморье".
Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении оперуполномоченных отделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорте отдела уголовного розыска отдела МВД РФ по городу Артему. Они обвиняются в превышение должностных полномочий.
Как отметили в пресс-службе ведомства, 9 августа 2018 года обвиняемые в служебном кабинете нанесли удары руками и ногами гражданину, которого задержали по подозрению в угоне автомобиля. Также полицейские применили спецсредства отсутствие для этого оснований.
Следствием собрана доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
«По результатам судебного разбирательства будет рассмотрен вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудниками УГРО ОМВД России по городу Артему. В случае установления вины они понесут наказание в соответствии с законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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