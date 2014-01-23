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Нападение на полицейского: жительница Арсеньева поплатилась за содеянное

Нападение на полицейского: жительница Арсеньева поплатилась за содеянное

Источник фото: pixabay.com

В Арсеньеве завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины. Она обвиняется в  применение насилия в отношении представителя власти.   

По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту жительства в квартире дома по улице Набережная в селе Ворфоломеевка,  вызвала полицию для разбирательства с возникшей ситуацией. При этом,  стала вести себя агрессивно и несколько раз ударила сотрудника полиции руками и ногой.     

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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