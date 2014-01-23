Нападение на полицейского: жительница Арсеньева поплатилась за содеянное

В Арсеньеве завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины. Она обвиняется в применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту жительства в квартире дома по улице Набережная в селе Ворфоломеевка, вызвала полицию для разбирательства с возникшей ситуацией. При этом, стала вести себя агрессивно и несколько раз ударила сотрудника полиции руками и ногой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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